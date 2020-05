Steve Mounié : « Sességnon, c’est le meilleur joueur avec lequel j’ai joué »

Ancien coéquipier de Stéphane Sességnon à Montpellier, Steve Mounié est toujours loquace dès qu’il évoque le nom du capitaine des Écureuils du Bénin. Dans un entretien, accordé au site web de son club, l’attaquant d’Huddersfield a dressé des louanges à l’ancien Parisien qu’il désigne comme le meilleur avec qui il a joué.

En cette période de confinement en raison de l’épidémie du coronavirus, qui a mis à l’arrêt le football, les interviews des joueurs tournent autour de leurs souvenirs, idoles et quotidiens. Steve Mounié n’a pas non plus dérogé à la règle. Attaquant d’Huddersfield, l’international béninois a été invité par le site web de son club à composer une équipe de cinq joueurs.

Dans sa sélection, le natif de Parakou désigne Stéphane Sességnon en tête de liste, avec des commentaires élogieux à l’endroit du capitaine des Ecureuils. « J’ai joué avec lui à Montpellier et en équipe nationale. C’est le meilleur joueur avec lequel j’ai jamais joué. Il a le mental. Sa capacité à garder le ballon et créer des occasions. Il a les qualités pour changer un match tout seul. Il est incroyable. Il n’a peut-être pas eu la carrière qu’il mérite », a-t-il confié. Victorino Hilton (Montpellier), Ellyès Skhiri (Cologne), Renaud Ripart (Nîmes) et Karlan Grant, complètent la liste de l’international béninois.

Idole du Bénin, Stéphane Sességnon fait partie des talents africains, qui ont porté haut le nom du continent, à l’instar de Samuel Eto’o, Didier Drogba et autres, même s’il n’a pas eu une carrière aussi élogieuse que ces derniers. Très talentueux, Stéphane Sességnon a un potentiel énorme, qui pouvait lui permettre d’atteindre le haut niveau. Ses surnoms, « Diego Pourri » et « Diamant Noir », en sont des exemples.