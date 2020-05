Sportif, le mieux payé au Monde: Cristiano Ronaldo exclu de la première place

Leader des gains pour la première fois de sa carrière, la star suisse de tennis, Roger Federer, devance les footballeurs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, respectivement 105 M$ (94,5 M€) et 104 M$ (93,6 M€), selon le magazine américain Forbes.

Cristiano Ronaldo perd sa place de leader sportif, le mieux payé au monde. A 38 ans, l’ancien numéro 1 mondial suisse est le sportif le mieux payé sur l’année écoulée, selon Forbes. Federer a fait mieux qu’en 2018, année qui l’avait vu engranger 91,6 M$ (82,5 M€), et terminer 5e du classement Forbes.

Le détenteur du record de titres en tournoi du Grand Chelem (20) doit essentiellement sa place à ses contrats publicitaires et partenariats privés, qui lui ont assuré 100 millions de revenus, entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020, période prise en compte par Forbes.

Roger Federer, sportif le mieux payé au monde selon Forbes https://t.co/CbsHuff5L6 pic.twitter.com/o0EALklrFa — RFI (@RFI) May 29, 2020

Le Suisse, qui n’était que cinquième du même classement l’an passé, devance d’un cheveu le joueur de football portugais, Cristiano Ronaldo, qui a gagné 105 millions de dollars lors des douze mois écoulés. Dans son cas, en revanche, le salaire, provenant de son club, la Juventus Turin, est la principale source de revenus, avec 60 millions de dollars, les cachets publicitaires et promotionnels, atteignant 45 millions.

Les trois premiers du classement se tiennent dans un mouchoir de poche, car l’attaquant argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, affiche, lui, 104 millions de dollars au compteur, dont 72 millions sous forme de salaire et le solde, 32 millions, provenant de ses divers partenariats. Suivent le footballeur brésilien du PSG, Neymar (95,5 M USD), et le joueur-vedette de la NBA et des Los Angeles Lakers, LeBron James (88,2 M USD).