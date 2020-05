Série A : la date de retour dévoilée

La Série A va signer son grand retour. Après la Bundesliga, la Liga qui de son côté a annoncé le 12 juin, c’est le championnat italien qui vient de faire un grand pas. Ce jeudi, il a été décidé que les compétitions reprennent à huis clos le 20 juin prochain.

Les reprises s’enchaînent pour le bonheur des amoureux du Football. En effet, la Série A sera le quatrième championnat à reprendre de service après la Bundesliga, la Liga et la Premier League. Une date a été déjà retenue, et ne devrait pas connaitre de changement. En effet, réunis ce jeudi, les dirigeants du foot italien et les autorités gouvernementales ont fixé au 20 juin, la date de la reprise des compétitions.

« Le CTS a donné le feu vert au protocole mais en gardant la quarantaine. La FIGC m’a assuré du plan B (playoff et playout) et du plan C (cristallisation du classement), en cas de nouvelle suspension. Le championnat reprend le 20 juin », a confirmé cet après-midi le Ministre des Sports italien, Vicenzo Spadafora.

En ce qui concerne les coupes nationales, la reprise est fixée au 13 juin avec comme entée en matière, l’alléchante opposition entre la Juve et l’AC Milan, ainsi qu’entre le Napoli et l’Inter en demi-finale de la Coupe d’Italie.