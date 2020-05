Séparée de The Great Leader, Lil Kim à nouveau célibataire (vidéo)

Après deux mois de quarantaine avec son chéri, The Great Leader, la rappeuse Lil Kim a annoncé qu’elle est désormais un cœur à prendre.

Durant la quarantaine imposée par le covid-19, la rappeuse Lil Kim a remarqué que son chéri et elle n’étaient pas fait l’un pour l’autre. Séparée de son chéri, elle a annoncé qu’elle est officiellement libre et un cœur à prendre. Pour l’heure, les raisons de cette séparation restent encore floues. En plus de l’avoir jeté aux oubliettes, Lil Kim a cessé de suivre celui qui est désormais son ex chéri.

Et pourtant, leur idylle ne faisait que commencer. Lil Kim et The Great Leader sont en couple depuis fin 2019. Leur histoire d’amour a été rendue officielle lorsque Lil Kim a partagé avec ses followers Instagram, l’énorme cadeau que son nouveau « mec » lui avait offert.