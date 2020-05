Sénégal: Macky Sall assouplit les mesures drastiques contre le coronavirus

Le président sénégalais, Macky Sall, s’est adressé à ses concitoyens dans la soirée du lundi 11 mai. Dans son message, il a annoncé l’assouplissement des mesures restrictives en vigueur depuis fin mars, pour lutter contre le coronavirus sur l’ensemble du territoire.

Très attendu dans ce troisième discours axé sur la crise sanitaire, Macky Sall a appelé à une réadaptation de la stratégie de lutte. Pour ce faire, il a allégé le couvre-feu de 21h à 5h, au lieu de 20h à 6h. L’autre annonce concerne la réouverture des lieux de culte. Nonobstant, le port du masque restera obligatoire dans ces lieux de culte, les établissements scolaires, les marchés et les restaurants qui pourront rouvrir très prochainement.

Pour le locataire du palais présidentiel de Dakar, il faut « faire vivre l’économie » et vivre avec le virus. « Dans le meilleur des cas, si nous continuons d’appliquer les mesures édictées, la Covid-19 continuera encore de circuler dans le pays jusqu’au mois d’août, voire septembre. Plus que jamais, la responsabilité de chacune et chacun de nous est engagée », prévient-il.

L’un des pays les plus touchés de la sous-région ouest-africaine, le Sénégal décompte à ce jour 1 886 personnes atteintes, dont 715 déclarés guéries et 19 décès.