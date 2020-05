Sénégal – Lutte contre le coronavirus: Macky Sall signe une ordonnance

Au Sénégal, le chef de l’Etat a pris une nouvelle mesure après la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 2 juin. En effet, Macky Sall a signé une ordonnance en faveur des couches les plus vulnérables en cette période de crise de covid-19.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Sénégal, le président Macky Sall a signé une ordonnance aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des conseils départementaux et municipaux. Selon la note en date du 30 avril 2020 et publiée au journal officiel, l’objectif est de permettre aux conseils départementaux et municipaux de pouvoir délibérer rapidement sur les mesures budgétaires nécessaires à la lutte contre la Covid-19, et de réduire les délais d’approbation du représentant de l’Etat.

« La lutte contre la pandémie de covid-19 nécessite de la part de l’Etat et de ses démembrements, la prise diligente de mesures et de dispositions fortes, dont le respect est un impératif de santé publique et de sécurité nationale », indique le projet d’ordonnance, aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des conseils départementaux et municipaux.

Dimanche 03 mai 2020, le Sénégal dénombre plus de 1.115 cas de contamination et neuf décès, depuis l’apparition du virus, le 2 mars, et une augmentation assez impressionnante des cas de covid-19.

