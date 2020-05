Sénégal: des experts scientifiques veulent tester le Covid-Organics malgache

Au Sénégal, un groupe d’experts scientifiques veut soumettre le Covid-Organics malgache à un protocole de test. Objectif, vérifier le contenu du produit, dont le mérite est vanté par le président malgache comme solution au coronavirus.

Piloté par le professeur Daouda Ndiaye de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, un groupe d’experts scientifiques propose un essai clinique pour le Covid-Organics, remède au centre de toutes les attentions, depuis quelques semaines. Pour y arriver, ces experts proposent d’abord d’analyser le contenu du flacon.

A LIRE AUSSI: Coronavirus : « Le problème du Covid Organics, c’est que ça vient d’Afrique »

« Il y aura des tests en laboratoire qu’il faudra faire, vérifier que réellement tout ce qui est dit, c’est bien ce qu’il y a à l’intérieur, en termes de principes actifs, en termes d’homogénéité, en termes de composants, en termes de dosage. Également, vérifier qu’il n’y a pas d’autres produits qui seraient dedans sans le savoir », a confié, à RFI, le professeur Daouda Ndiaye.

A LIRE AUSSI: Coronavirus : l’Union africaine discute avec Madagascar pour obtenir son remède

Par ailleurs, si cette étape se révèle concluante, l’essai clinique va démarrer avec un groupe restreint de personnes atteintes du coronavirus. « Les patients qui vont être inclus devront donner un consentement libre et éclairé. Il faudra surveiller les paramètres cliniques biologiques pour garantir non seulement l’efficacité éventuelle. On vérifiera en temps réel l’efficacité, mais beaucoup plus la tolérance, car on ne voudrait pas qu’un produit vienne au-delà même de l’aspect thérapeutique poser des problèmes de santé au niveau des populations », a précise le professeur.

A LIRE AUSSI: Covid-Organics: le Niger réceptionne son lot du produit malgache

En attendant l’aval du ministre sénégalais de la santé, l’équipe se tient prêt à travailler pour dissiper les doutes autour de ce produit si cher au premier citoyen malgache. Reçu sur un média international ce lundi, Andry Rajoelina a vanté une nouvelle fois les mérites du produit antipaludéen fait à base d’Artémisia.