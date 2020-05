Scrutin communal au Bénin : après l’attribution des sièges, le PCB scandalisé

Le Parti communiste du Bénin a donné de la voix, à travers son organisation de base de Porto-Novo. Il peine à digérer les résultats du scrutin communal, qui n’attribuent malheureusement aucun siège au Parti du renouveau démocratique (Prd), en dépit de sa performance le 17 mai dernier dans le département de l’Ouémé.

C’est inadmissible ! C’est inacceptable ! C’est inconcevable ! Ce sont là, les exclamations du Parti communiste du Bénin, après le partage des sièges par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Le parti s’insurge contre l’article 184, qui stipule que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges.

Pour l’organisation, le code électoral n’est qu’un aspect de tout l’arsenal juridique despotique, dit-elle, fabriqué par le pouvoir de la rupture et voté, les yeux fermés, par les députés de la mouvance présidentielle de la 7ème législature, sous la direction et le diktat de son président d’alors, Me Adrien Houngbédji. Une telle loi est, selon elle, mauvaise et anti-démocratique.

« Elle doit être déchirée, car elle enlève aux populations d’une localité, en général, et dans le cas d’espèce, aux populations des 1er, 2ème, 3ème, 4ème arrondissements et, dans une large mesure, à celles du 5ème arrondissement de Porto-Novo, le droit d’élire leurs conseillers et de se faire administrer par ceux qu’elles ont choisis », a indiqué la déclaration.