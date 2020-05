Alors que le scandale « ORTB Gate » fait son bonhomme de chemin sur les réseaux sociaux et dans les médias, certains artistes béninois lancent des pics au média de service public.

Après la vanne du rappeur Togbê Yéton sur les derniers événements liés à de présumés harcèlements sexuels dans la maison de la chaine nationale d’audiovisuel, un autre rappeur vient enfoncer le clou. Le très controversé rappeur béninois Vano a, visiblement profité de l’occasion de ce scandale sexuel pour régler ses compte avec l’ORTB. Dans un post sur sa page Facebook, il a sévèrement taclé le média avec une certaine ironie qui a, à la fois, amusé ses fans mais aussi suscité des réactions de colère de ces derniers à l’encontre du média.

« Quand nous on chante ça, vous ne voulez pas jouer ça à la télé parce que vous jugez que c’est pervers ou immoral mais vous, vous faites la pratique même avec enfants et femmes d’autrui…Vous êtes des chefs », a posté le rappeur. Notons que ses clips ne sont pas joués sur la télévision national parce que jugé trop explicites. De plus, le rappeur écrit ses textes dans un style d’une certaine vulgarité et exprime les choses de façon assez brutale ; des critères que le média, qui surement dans un souci de respect des bonnes mœurs, ne laissent pas passer. Notons que le scandale est parti de la dénonciation de harcèlement sexuel et de viol au sein de l’ORTB, par une des journalistes de la maison.