Après avoir lancé l’alerte sur les faits de harcèlements sexuel et moral et de viol au sein de la grande maison de la presse béninoise, l’ORTB, la journaliste Angéla Kpéidja vient d’obtenir une promotion.

C’est officiel, Angéla Kpéidja vient d’être nommée à la tête du service web de l’ORTB. Une nomination qui fait office de promotion pour l’ex chef desk santé de la maison qui avait été remplacée. Cette nomination intervient donc à un moment où ses allégations sur les actes de harcèlement à l’ORTB commençaient à se dissiper progressivement.

Cependant, dans un post sur sa page Facebook lundi matin, elle a fait allusion à ce qu’elle considère comme une maigre consolation sans évoquer le sujet d’une quelconque promotion. Il faut croire qu’elle avait eu vent de son avancement et qu’elle trouverait cela insuffisant face à ce qui est en jeu. Dans tous les cas, ce scandale a suscité la polémique dans le pays comme une traînée de poudre mais visiblement un règlement à l’amiable se pointe à l’horizon.

Un parachutage risqué pour l’ORTB

La nomination de la journaliste Angela Kpéidja à la tête du service web de l’office des radiodiffusion et télévision du Bénin est sans aucun doute une forme de parachutage de l’intéressée à ce poste technique et très sensible. Sans toutefois mettre en cause les capacités de « journaliste » de Kpéidja, il faut dire qu’elle n’a aucune qualification connue à ce jour pour gérer un service web, qui plus est, de la plus grande boite de presse du Bénin. Pour quel résultat donc les responsables du média ont procédé à cette nomination quand on sait que le net est un outil sensible et peut être une arme quand il est en des mains non averties.

Il ne s’agit pas de maîtriser l’écriture sur les réseaux sociaux pour prétendre gérer un service web d’une maison de presse. Le service a des exigences que seule une personne avertie, quelqu’un qui en maîtrise la forme et surtout le fond (parlant des parties techniques), peut arriver à en faire une bonne gestion. Il est donc claire que Kpéidja ne ferait qu’office de figurant dans un scénario où le principal rôle sera joué par d’autres.

Plusieurs observateurs voient cependant, cette nomination comme une sorte de récompense pour lui faire courber l’échine en ce qui concerne ses dénonciations sur les actes pervers et dégradants qui se déroulent dans cette maison de presse. Une hypothèse qui circule de plus en plus sur les réseaux sociaux.