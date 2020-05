Scandale: Kylie Jenner déchue de son titre de plus jeune milliardaire au monde

Kylie Jenner, considérée comme la plus jeune milliardaire au monde est accusée d’avoir menti sur les chiffres de son entreprise.

Le vendredi 29 mai 2020, le magazine Forbes a annoncé que la star Kylie Jenner a menti sur les chiffres de son entreprise, Kylie Cosmetics. Ce qui lui fait perdre automatiquement son statut plus jeune milliardaire au monde. Elle est accusée avec sa famille, d’avoir comploté et menti depuis des années sur les chiffres de son entreprise et d’avoir falsifié ses déclarations de revenus.

« Le magazine Forbes s’est basé sur les déclarations du géant de la beauté Coty, qui a acheté 51% des parts de l’entreprise de Kylie Jenner pour 600 millions de dollars au mois de novembre 2019″, rapporte Closer. La même source indique que le bénéfice généré par le clan Kardashian-Jenner est bien inférieur aux chiffres annoncés par la jeune femme d’affaires. Par conséquent, la valeur nette de l’ex-compagne de Travis Scott est à peu près 900 millions de dollars (soit plus de 811 millions d’euros).

Kylie Jenner est devenue la plus jeune milliardaire au monde en mars 2019 à 21 ans. A l’époque, le magazine Forbes s’était basé sur l’empire que la sœur cadette de Kim Kardashian avait construit, sur les réseaux sociaux mais aussi grâce à sa marque de cosmétiques, Kylie Cosmetics. « Au moment des faits, et selon les chiffres donnés par la principale concernée, la valeur de cette société de maquillage était estimée à plus de 876 millions de dollars, soit 790 millions d’euros », indique la même source.

Alors que l’information fait le tour des réseaux sociaux, Kylie Jenner a expliqué sur son compte Twitter qu’il s’agit d’un certain nombre de déclarations inexactes et d’hypothèses non prouvées.