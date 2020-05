« Sans Guardiola, le Barça aurait gagné la même chose »

Quand on parle du Barça des années 2010, il est difficile de ne pas associer l’ex-entraîneur blaugrana, Pep Guardiola. Sous son règne, les champions d’Espagne ont dominé l’Europe pendant plusieurs années. Mais pour la légende bulgare, Hristo Stoichkov, le technicien espagnol n’a fait que récolter le fruit du travail de ses aînés.

Hristo Stoichkov estime que la phrase devenue classique, « le Barcelone de Guardiola », n’est pas tout à fait vraie. Pour l’ancienne gloire bulgare, le travail effectué par le technicien espagnol à la tête des blaugranas a été surestimé. Pour lui, les catalans, avec leur effectif, constitué des grands talents de la planète, étaient capables de faire le job, même sans l’ancien milieu défensif espagnol. « Le travail de Pep Guardiola a été facile, il connaissait bien l’infrastructure de la Masia« , a déclaré Stoichkov, dans des propos relayés par le « Mirror ».

Connu pour son franc-parler, l’ancien attaquant du Barça pense que Guardiola n’a pas vraiment eu un impact sur le jeu du Barça. L’espagnol n’a fait que récolter le fruit du travail fourni par Frank Rijkaard, son prédécesseur, estime-t-il. « Frank Rijkaard a créé l’effectif, dont a hérité Pep. Messi et d’autres jeunes avaient déjà fait leurs débuts avec Rijkaard et le Barça aurait gagné les mêmes titres avec ou sans Pep », a poursuivi le Bulgare, Ballon d’Or 1994. « Il y avait Thierry Henry, Deco, Ronaldinho, Marquez, Puyol ou Valdés. Pep devait en enlever, mais Iniesta et Pedro sont arrivés, Messi a plus joué et l’équipe était déjà complète« , a conclu Stoichkov.