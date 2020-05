Samuel Eto’o : « Seul, ce joueur était meilleur attaquant que moi »

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs africains et le plus attitré sur le continent, Samuel Et’o est aussi connu pour son ego surdimensionné. Lors d’un live pour ‘Generation Amazing’, l’ancienne gloire camerounaise a désigné l’ancien attaquant brésilien, Ronaldo Nazario, comme le seul avant-centre qui soit meilleur que lui.

Samuel Eto’o est un grand champion. il a prouvé tout au long de sa carrière qu’il était un homme désigné pour s’imposer dans les grandes rencontres. A l’occasion d’un live de ‘Generation Amazing’, la plateforme de développement solidaire du football pour la Coupe du monde de Qatar 2022, dont il est l’ambassadeur, Samuel Eto’o a ravi ceux qui l’ont interrogé sur son classement parmi les meilleurs joueurs de la planète. Il a dû répondre à l’éternelle question de savoir qui est le meilleur attaquant de l’histoire du football.

« Si on prend tous les plus grands joueurs du monde, qu’on met les joueurs poste par poste, et qu’on désigne ceux qui ont été les meilleurs, je pense que dans les avants-centres, après Ronaldo El Fenomeno, je pourrais me battre à la deuxième place avec les autres. Ronaldo El Fenomeno, j’ai le plus grand respect pour lui. Il est hors compétition. Mais les autres, ils savent », a affirmé le Camerounais.

Quelques jours plutôt, Roberto Carlos avait aussi désigné le Brésilien comme le meilleur joueur de tous les temps. Pour l’ancien ailier Merengué, Ronaldo Nazario est le plus grand talent que le monde ait connu à ce jour.« Ronaldo (Nazario) s’est distingué à l’entraînement. Il était le meilleur. Il n’y aura jamais un autre Ronaldo ‘Fenomeno’. Pas Neymar, Cristiano ou Messi. Ronaldo est unique«, a déclaré Carlos à Goal.