Samuel Eto’o : « Je pleure pour notre Afrique »

La guerre par médias interposés entre Samuel Eto’o et El Hadj Diouf, à propos du meilleur joueur africain, est loin de connaitre sa fin. Alors qu’on croyait la hache de guerre enterrée, avec les sages conseils de Didier Drogba, le Camerounais vient de mettre de l’huile sur le feu avec un post énigmatique.

Qui est le meilleur joueur africain de tous les temps? Si Samuel Eto’o, Didier Drogba et dans une moindre mesure El Hadj Diouf, ont honoré le continent sur les deux précédentes décennies, le choix du meilleur d’entre eux divisent depuis longtemps les acteurs du cuir rond. Mais pour Samuel Eto’o, le meilleur de tous les temps n’est autre que lui. L’ancien Lion Indomptable est allé jusqu’à traiter El Hadj Diouf de soûlard pour s’être attribué le titre de « joueur africain le plus talentueux de l’histoire ». Des propos qui avait suscité l’indignation chez les amoureux du ballon rond et qui avait amené l’ancien capitaine des Éléphants de la Côte d’Ivoire, Didier Drogba, à calmer les deux anciennes gloires.

Mais Eto’o n’a visiblement pas fini de ruminer sa colère. En marge de la série « The Last Dance », un documentaire retraçant la carrière de la légende américaine du basket, Michael Jordan, l’ancien joueur du Barça est revenu sur cette affaire. « J’ai regardé tous les épisodes de la série de ce très GRAND MONSIEUR, et je me suis dit : «Si tu étais Africain, quelqu’un viendrait dire que tu n’as pas été le meilleur». Tu as dit: « Je voulais être numéro 1, et je suis allé chercher ça! », indique Eto’o sur son compte Instagram. « Les records, les histoires, permettent aux générations suivantes de rêver, de faire mieux! Si la manipulation reste notre meilleur compagnon, je pleure pour notre Afrique« , a t-il ajouté.