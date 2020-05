Sahel : l’Etat Islamique accuse Al-Qaïda d’avoir déclenché une «guerre» en Afrique

L’État islamique affirme dans la dernière édition de son bulletin hebdomadaire Al-Naba, qu’Al-Qaïda a déclenché une «guerre» contre « hommes du califat » en Afrique de l’Ouest. Des informations indépendantes confirment que les deux parties se sont affrontées ces dernières semaines, rapporte le Long War Journal.

Les rédacteurs d’Al-Naba ont indiqué que les hommes d’Al-Qaïda « ne manquent jamais la chance de la trahison », car ils ont récemment « commencé une guerre contre » les hommes du califat au milieu d’une « campagne des croisés déchaînés ». En d’autres termes, l’État islamique accuse Al-Qaïda de lancer des attaques contre ses combattants alors qu’ils combattaient la France «croisée» et ses alliés.

La branche d’Al-Qaïda en Afrique de l’Ouest, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (ou «JNIM»), est très présente au Mali et dans les pays voisins. La JNIM est née d’un effort d’Al-Qaïda visant à ancrer la cause du djihadiste dans le tissu des mouvements et des organisations locales. Et les auteurs d’Al-Naba accusent JNIM de travailler avec des partis locaux pour prendre le dessus dans la rivalité intra-djihadiste.

Al-Naba indique que les hommes d’Al-Qaïda «ont organisé leurs mouvements armés et leurs fronts dans le nord du Mali» à partir de «toutes sortes» de groupes, y compris ceux qui sont opposés au «gouvernement apostat» et ceux qui lui sont «fidèles». Al-Qaida a même travaillé avec les «mouvements tribaux» «idolâtres», selon les contributeurs d’Al-Naba. Le califat autoproclamé s’hérisse du fait que JNIM « a accepté une invitation du « gouvernement apostat » malien à négocier et à se mettre en place comme gardiens des frontières de l’Algérie et de la Mauritanie ».

Cela est similaire aux critiques de l’État islamique contre les talibans, qui ont négocié un accord de retrait avec les Américains et prétendent empêcher les djihadistes d’utiliser le sol afghan pour menacer d’autres pays.