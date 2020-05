Sahara Occidental : l’Algérie prend de nouvelles dispositions et Tebboune prend les commandes

Les choses sont en train de changer progressivement an Algérie avec l’arrivée du président Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a décidé de la création d’une agence algérienne de coopération internationale (AACI) qui aura une double fonction, dont une réservée au Sahara Occidental.

L’information est rapportée par le journal espagnol, Atalayar, cité par le MEMO. La nouvelle agence de coopération internationale sera créée et c’est le colonel Mohamed Chafik Mesbah, ayant précédemment travaillé pour les services de renseignement, qui en sera à la tête. Le média espagnol indique que deux fonctions principales seront affectées à l’agence, dont l’une est: « Limiter la domination de l’armée et le renseignement sur la politique étrangère du pays ». Le deuxième objectif, selon le journal, est: « Créer des conditions adéquates pour que la présidence reprenne le contrôle du dossier du Sahara occidental et reprenne les juridictions pour avoir son mot à dire dans la crise stratégique et politique que connaît la région du Maghreb ».

Selon le Meadle East Monitor, le dossier du Sahara occidental a contribué à la montée des tensions entre l’Algérie et le Maroc. Ainsi, l’ouverture de ce dossier en 1975 a conduit à la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays depuis l’été 1994. « L’un des problèmes auxquels l’Algérie est confrontée, en ce qui concerne sa politique étrangère, est sans aucun doute les aspects géopolitiques et militaires du dossier du Sahara occidental », a souligné Atalayar. «Concernant la dimension militaire du dossier, qui comprend la défense des frontières, le déploiement de troupes et la création d’équilibres militaires dans la région, principalement, entre l’Algérie et le Maroc, le président Tebboune n’a pas le pouvoir d’intervenir, du moins pour le moment, bien qu’il soit le commandant suprême des forces armées et ministre de la défense. » Le journal a indiqué qu’au lieu de cela, Tebboune peut et semble disposé à travailler sur «l’aspect politique du conflit».

Vers de futurs pourparlers avec le Maroc ?

Selon la même source, l’une des principales tâches assignées à l’AACI sera de fournir à Tebboune un «Rapport politique et stratégique détaillé sur le conflit du Sahara occidental et ses scénarios futurs». Le journal a suggéré que la nomination d’un ancien officier du renseignement à la tête de l’AACI pouvait revêtir plusieurs sens. À ce titre, le colonel Mesbah appartient à l’élite du renseignement depuis l’ère Houari Boumedienne. Ces officiers d’élite ont suivi une formation universitaire approfondie, obtenu des diplômes universitaires et parlent plusieurs langues, en plus d’être des experts en économie, en sociologie et en sciences politiques, indique le MEMO.

Le colonel Mesbah a été nommé chef de l’AACI, car Tebboune le connaît bien. D’autre part, la décision de confier à Mesbah la gestion de l’agence a été soigneusement évaluée par le cercle décisionnel d’Alger, car l’ancien officier du renseignement a encore des liens importants avec les forces armées et le Département du renseignement et de la sécurité (DRS). Ce point particulier importe le plus au président nouvellement élu dans ses efforts pour s’engager dans la nouvelle politique internationale, y compris l’arène géopolitique arabo-africaine, où l’Algérie a gaspillé le capital accumulé pendant 30 ans, de 1955 à 1985. Cette nouvelle directive de Tebboune peut laisser croire qu’une tentative de règlement politique pourrait avoir lieu entre l’Algérie et le Maroc.