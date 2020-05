Sadio Mané et Aubameyang auraient du mal à s’intégrer au Barça, Xavi

La légende espagnole Xavi pense que Sadio Mane de Liverpool et Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal auraient du mal à s’intégrer dans le style de jeu de Barcelone s’ils se déplaçaient vers le Camp Nou.

Mane est devenu un élément irremplaçable de l’équipe de Jurgen Klopp au cours des trois dernières saisons, proposant un certain nombre de contributions gagnantes pour garder les Reds à la charge d’un premier titre de champion en 30 ans. Aubameyang, quant à lui, possède le record impressionnant d’avoir marqué 61 buts en 97 matchs à Arsenal, dont 17 en Premier League cette saison.

L’international gabonais, qui a un an de contrat, est plus susceptible de partir que Mane cet été et Barcelone a été lié à l’attaquant aux côtés du tireur d’élite de l’Inter Milan Lautaro Martinez. Xavi, cependant, a expliqué que ni Aubameyang ni Mane ne s’intégreraient probablement pas au Barca, qui a besoin d’un joueur capable de jouer dans de «petits espaces».

«Mane et Aubemayang peuvent vous tuer dans un espace ouvert. Mais Barcelone a besoin de joueurs qui savent se déplacer dans de petits espaces », a déclaré le légendaire milieu de terrain. «Je pense à un joueur qui s’adapterait à Barcelone et ce n’est pas facile d’en trouver un. Samuel Eto’o était parfait, tout comme Luis Suarez en ce moment », a ajouté Xavi.

Suarez a déménagé de Barcelone à Liverpool en 2014, mais des rapports suggèrent que Martinez est envisagé comme le remplacement à long terme de l’homme de 33 ans. En effet, Barcelone a eu un moment tendu pour les attaquants cette saison avec Suarez, qui a subi une opération au genou plus tôt cette année, rejoignant Ousmane Dembele sur la table de traitement.