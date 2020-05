Russie: une infirmière, en bikini sous une blouse transparente, sanctionnée (Photo)

View this post on Instagram

Медик из Тулы стала "звездой", надев из-за жары защитный костюм на купальник ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В редакцию «Тульских новостей» читатель отправил фото с медиком, который работает с пациентом в защитном костюме, надетом на голое тело. По информации обратившегося, снимок сделан в Тульской областной больнице. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Наш источник данную информацию подтвердил. В защитном костюме, пояснил он, очень жарко, поэтому медработник и решил не надевать одежду. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Читатель также отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели. Они лишь смущенно и довольно часто бросали на девушку взгляд.