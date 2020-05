Russie : encore un hôpital qui prend feu, des patients de Covid-19 calcinés

Un incendie s’est déclenché, mardi, dans un hôpital en Russie, alors que des patients atteints de coronavirus y sont soignés. Au moins cinq d’entre eux ont été emportés par les flammes.

Le drame a eu lieu dans la deuxième ville russe de Saint-Pétersbourg, et malgré les mesures prises immédiatement pour évacuer les patients, l’hôpital dénombre au moins cinq morts parmi les patients atteints du Coronavirus. 150 personnes ont été évacuées après que l’incendie a éclaté au sixième étage de l’hôpital de Saint George, a déclaré le ministère des Urgences. Il s’agit de l’un d’une série d’incendies dans des établissements de soins et des cliniques en Russie, ces derniers jours. L’hôpital avait été réaffecté pour traiter les patients atteints de coronavirus et certains des patients décédés avaient été raccordés à des ventilateurs lorsque l’incendie a commencé. Les fenêtres près du dernier étage de l’hôpital étaient noircies de suie, pendant que les pompiers travaillaient à l’extérieur.

Quatre patients sont décédés dans un service de soins intensifs, a indiqué, à l’AFP, le procureur de la ville de Vyborg, Pavel Danilov, ajoutant que la cause du décès de la cinquième personne était en cours de clarification. Le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, citant des informations préliminaires, a déclaré qu’un court-circuit serait à l’origine de l’incendie. Le comité d’enquête russe, qui examine les crimes graves, a déclaré qu’il avait lancé une enquête sur l’incident. Un incendie dans un hôpital de Moscou, soignant des patients atteints de coronavirus, la semaine dernière, a tué une personne et forcé des centaines d’autres à évacuer. Lundi, un incendie s’est déclaré dans une maison de retraite de la région de Moscou, tuant neuf personnes. Deux autres personnes sont décédées à l’hôpital plus tard, ont annoncé mardi des responsables, portant à 11, le nombre total de morts.