Royaume-Uni: le maire de Londres vent débout contre la reprise de la Premier League

Le maire de Londres, Sadiq Khan, s’est s’opposé au retour de la Premier League, alors que le coronavirus continue de faire des victimes dans le pays.

A l’étape actuelle de l’évolution de la courbe épidémiologique au Royaume-Uni et plus précisément dans la ville de Londres, le maire Sadiq Khan s’est dit contre la reprise du championnat de première division dans la capitale. Selon son porte-parole, il est préoccupé « par le bien-être des joueurs qui participent à tous les sports professionnels, pas seulement au football». Sadiq Khan se demande comment les joueurs se rendraient aux matches et comment ils pourraient jouer sans risque de propager le virus.

Sa sortie intervient alors que le gouvernement du premier ministre, Boris Johnson, a autorisé la reprise de l’activité sportive dans le strict respect des mesures en vigueur. Le championnat pourrait reprendre dès mi-juin, selon le gouvernement. Le Royaume-Uni est plus touché que la France, l’Espagne ainsi que l’Italie.