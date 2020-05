Royaume-Uni: le gouvernement de Boris Johnson enregistre une nouvelle démission

Au Royaume-Uni, le secrétaire d’Etat pour l’Ecosse, Douglas Ross, a démissionné du gouvernement du Premier ministre, Boris Johnson.

La controverse sur la violation du confinement par un conseiller du Premier ministre, Boris Johnson, a provoqué la démission d’un membre du gouvernement. Après les explications de Dominic Cummings, principal accusé dans l’affaire, le secrétaire d’Etat pour l’Ecosse, Douglas Ross, a jeté l’éponge. Et pour cause, il dit ne pas être convaincu par les explications du conseiller qui a violé les mesures restrictives.

« Il reste des points de l’explication avec lesquels j’ai des soucis. Des habitants de ma circonscription n’ont pas pu dire au revoir à leurs proches, des familles n’ont pas pu faire leur deuil ensemble, des gens n’ont pas pu visiter leurs proches malades parce qu’ils suivaient les recommandations du gouvernement« , a-t-il expliqué.

« Je ne peux pas, en toute bonne foi, leur dire qu’ils avaient tous tort et qu’un conseiller du gouvernement avait raison« , poursuit-il. Le conseiller Cummings avait parcouru plus de 400 kilomètres pour rentrer en famille dans le nord de l’Angleterre en pleine pandémie de coronavirus et en violation du confinement.