Ronaldo désigne les 5 joueurs qui méritaient au moins un ballon d’or

Franck Ribery, Andres Iniesta, Xavi Hernandez….ils sont nombreux les candidats qui méritaient de remporter le Ballon d’or. Mais malheureusement, le choix des votes en a décidé autrement. Pour la légende brésilienne Ronaldo Nazario, il y en a cinq qui étaient dignes de remporter le titre.

Lors d’un live sur Instagram avec Alessandro Del Piero, l’ancienne gloire brésilienne, Ronaldo Nazario, a désigné ses 5 joueurs qui, selon lui, méritaient au moins un Ballon d’or. Parmi eux, l’idole de la Roma, Francesco Totti, son interlocuteur, qui a marqué de son empreinte la Serie A et l’Italie, remportant la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. « 5 joueurs méritaient le Ballon d’Or : toi (Del Piero), Francesco Totti, Raúl, Paolo Maldini et Roberto Carlos. J’ai cette conviction. Vous avez toujours été estimés & loués », a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid à Del Piero.

Même s’il n’a jamais remporté le trophée alors qu’il aurait pu en gagner plusieurs, Del Piero n’a cependant aucun regret. « Oui ça m’aurait fait plaisir mais je n’ai pas de regrets. Dans la vie on gagne et on perd. C’est ce qui m’est arrivé en finale de Ligue des Champions ou de l’Euro« , dit-il.