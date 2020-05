« Ronaldo a un plan pour battre le record de Pelé »

Gary Neville estime que Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier à Manchester United, s’est fixé comme but de dépasser le record de buts de l’illustre Pelé.

35 ans, 5 ballons d’or, la superstar Cristiano Ronaldo a toujours été ambitieux. Et selon Gary Neville, qui l’a côtoyé au sein du vestiaire de Manchester United, l’actuel joueur de la Juventus Turin aurait dans un coin de la tête l’idée de faire mieux que Pelé.

« Sa volonté est de devenir le meilleur joueur qui ait existé dans ce monde. Il était l’un des rares joueurs avec qui j’ai joué à annoncer publiquement que les trophées individuels étaient importants pour lui. », a déclaré Gary Neville qui s’est confié à Sky Sports. « Il voulait juste être le meilleur et ce qu’il a fait au fil des ans a été absolument exceptionnel. Ses réalisations ont été incroyables et il a travaillé dur pour cela. C’est une obsession de marquer des buts et de s’appliquer chaque jour, être le plus en forme possible », s’est exprimé l’international anglais reconverti en entraîneur. « Je pense qu’il a augmenté son professionnalisme chaque année et a progressé. Je crois qu’il a un plan pour continuer et récupérer le record de Pelé. Il veut être le plus grand de tous les temps et c’est son seul but « , a expliqué Neville.

L’attaquant portugais de 35 ans a remporté trois titres de Premier League, deux de Liga, un Scudetto et cinq Coupes d’Europe lors de ses passages à Manchester United, au Real Madrid et à la Juve, tout en glanant cinq Ballon d’Or mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Sur son île natale, une statue grandeur nature reproduit sa manière de fêter les buts, bras tendus et jambes écartées. Et elle immortalise déjà la légende d’un joueur désireux d’être « le meilleur de tous les temps ».