Retrait du Bénin du protocole de la Cadhp: Les vérités de la société civile au gouvernement

Le gouvernement béninois s’est décidé de se retirer du Protocole de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp). L’acte posé par l’Exécutif n’a pas rencontré l’assentiment des acteurs de la société civile. Ils l’expriment clairement à travers un document que Bénin Web TV a consulté.

Social Watch, Alcrer, Fonac, Amnesty international, Cddh-Bénin et changement social sont les organisation de la société civile qui se sont inquiétées du retrait du droit aux ONGs et individus à saisir directement la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, quand ils se sentent brimés dans leurs droits. Ils sont allés rencontrer le ministre des Affaires étrangères, à l’effet de lui demander de tout faire pour que le Bénin revienne sur sa décision, avant qu’il ne soit trop tard.

Conscients du recul, en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et de la remise en cause des luttes menées pendant de longues années, pour libérer les populations, les acteurs de la société civile ont pris l’engagement de poursuivre le plaidoyer jusqu’à obtenir gain de cause.

Pour rappel, le Bénin a manifesté son désir de se retirer du Protocole de la Cadhp. Ce protocole, signé en 2014 puis ratifié en février 2016, permet aux personnes et ONGs de saisir directement l’instance africaine, si elles estiment que leurs droits ont été violés. L’acte prend effet à partir du 25 mars 2021, selon les dernières informations provenant d’Arusha. Lisez plutôt leur déclaration conjointe.