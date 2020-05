Regain du Coronavirus à Wuhan : la Chine prend une décision radicale pour la ville

Tous les résidents de Wuhan seront testés pour la COVID-19, après qu’une nouvelle épidémie s’est produite dans la ville où la pandémie a commencé, ont déclaré les autorités locales et rapporté par Skynews.

Il y a eu six nouveaux cas de coronavirus au cours du week-end dernier, dans la ville centrale de Chine, le premier dans toute la province du Hubei pendant 35 jours. Aucun des nouveaux cas n’est venu de l’étranger, ce qui a incité les autorités de Wuhan à annoncer que les tests d’acides nucléiques de tous ses résidents auront lieu dans 10 jours, selon un avis d’urgence diffusé par le média d’État, The Paper. Wuhan, avec une population de 11 millions d’habitants, a été mise sous séquestre stricte le 23 janvier, mais elle a été levée le 8 avril et, jusqu’à ce week-end, aucun nouveau cas n’a été enregistré depuis.

Les tests nucléiques détectent le code génétique du virus et peuvent être plus efficaces pour détecter le virus, en particulier aux premiers stades, que les tests de réponse immunitaire plus faciles à réaliser. Les personnes âgées, les communautés densément peuplées et les zones visitées par de nombreuses personnes seront priorisées, indique la note. « Nous devons profondément comprendre que des réalisations décisives ne signifient pas une victoire décisive », a déclaré Wang Zhonglin, membre du comité permanent de la province du Hubei, au Changjiang Daily.