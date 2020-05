Regain de tension entre les forces américaines et iraniennes dans le golfe persique

L’armée américaine a averti l’Iran que les navires armés, s’approchant à moins de 100 mètres des navires de la marine américaine, dans la région du golfe Persique, risquent d’être « interprétés comme une menace et soumis à des mesures de défense légales ».

L’avertissement de diffusion maritime, émis le 19 mai, intervient après que le président américain Donald Trump a averti le mois dernier que la marine américaine «abattrait et détruirait toutes les canonnières iraniennes harcelant nos navires en mer». L’émission de l’US Navy diffusée aux marins a indiqué que l’avertissement avait été donné « en raison des événements récents, afin d’améliorer la sécurité, de minimiser l’ambiguïté et de réduire les risques d’erreurs de calcul ». En avril, la 5e flotte de la marine américaine, basée à Bahreïn, a accusé le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) de l’Iran de faire des « approches dangereuses et harcelantes » envers les navires de guerre américains dans le golfe Persique.

Pendant des années, de petits navires et vedettes iraniennes ont approché ou harcelé des navires de guerre américains, sillonnant le golfe Persique et le détroit d’Ormuz, où passent des pétroliers transportant 20% du pétrole commercialisé dans le monde. Mais les dernières tensions surviennent, alors que les États-Unis et l’Iran ont été au bord du conflit à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, la politique de Washington de « pression maximale » ayant été respectée par la « résistance maximale » de Téhéran après que Trump s’est retiré de l’accord nucléaire de Téhéran avec puissances mondiales en 2018. L’année dernière, l’Iran a saisi des navires dans le golfe Persique et le golfe d’Oman, et les États-Unis ont accusé Téhéran d’attaquer plusieurs pétroliers dans la région.