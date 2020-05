Real Madrid : les deux joueurs susceptibles de remplacer dignement Ronaldo et Benzema

Kylian Mbappe pourrait imiter Cristiano Ronaldo au Real Madrid, tandis qu’Erling Haaland serait un excellent remplaçant de Karim Benzema, selon l’ancien entraîneur adjoint du club, Jose Morais.

Morais a passé trois ans au Santiago Bernabeu avec Jose Mourinho, pendant lesquels Ronaldo a aidé Madrid à renverser Barcelone de Pep Guardiola et à remporter le titre de Liga 2011-12. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est parti pour la Juventus avec un contrat de 112 millions d’euros en 2018 et son absence continue d’être ressentie par Madrid. Benzema a été plus prolifique, depuis la sortie de Ronaldo, il a 49 buts depuis le début de la saison dernière, mais Morais pense que la star du Paris Saint-Germain, Mbappe, et l’attaquant du Borussia Dortmund, Haaland, ont la qualité pour faire le grade à Madrid.

Morais, maintenant entraîneur-chef de Jeonbuk Motors, a déclaré à Stats Perform : « Je pense que Mbappe est certainement l’un des joueurs qui peuvent être une cible pour le Real Madrid, car il est encore jeune et sa qualité, son talent et sa force sont capables de le projeter dans l’un des meilleurs clubs du monde. C’est la perspective que Madrid veut et c’est ce dont vous avez besoin en tant que joueur pour attirer l’intérêt de Madrid. Je suis définitivement d’accord que Mbappe est un joueur qui pourrait à l’avenir jouer pour le Real Madrid ». Il ajoute que « je ne suis pas là maintenant et je n’ai aucune idée si ce sera une réalité, mais Madrid est définitivement un club pour lequel tous les bons joueurs du monde aimeraient jouer. Je crois que Mbappe serait ravi d’aller à Madrid. »

Haaland

L’ancien assistant sur le banc madrilène s’est aussi appesanti sur le cas du jeune Haaland de Dortmund. Il indique que l’attaquant du club allemand « est un grand joueur. Il est également l’un des jeunes joueurs de très grande qualité. Ses qualités de finition sont incroyables. Faire ce qu’il a fait pendant cette courte période pour Dortmund et créer l’impact qu’il a créé. Je pense qu’il n’est jamais trop tôt pour un joueur de qualité d’aller dans un club comme le Real Madrid ».

Morais souligne également que « plus la qualité du joueur est élevée, plus il y a de chances de réussir dans un club comme le Real Madrid. Vous avez beaucoup de compétition dans le club, parce que vous n’y avez que de bons joueurs, des joueurs de haut niveau. Benzema est un joueur fantastique, un buteur, il a la qualité qu’il a joué pour Madrid toutes ces années. Je pense que Haaland est définitivement une bonne option pour remplacer un attaquant comme lui.

Bonnes performances

Le vainqueur de la Coupe du monde, Mbappe, a marqué 90 buts en 120 matchs avec le PSG, remportant le titre de Ligue 1 dans chacune de ses trois campagnes à Paris.

Haaland n’a rejoint Dortmund que de Salzbourg en janvier, mais a marqué 12 buts lors de ses 11 apparitions dans toutes les compétitions du club, avant la suspension de la saison en raison de la pandémie de coronavirus.