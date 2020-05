RDC : 56 nouveaux cas de coronavirus à la prison militaire de Ndolo

56 nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus à la prison militaire de Ndolo, ont annoncé les autorités sanitaires de la RDC.

Le coronavirus passe à la vitesse supérieure en République Démocratique du Congo (RDC). A la prison militaire de Ndolo, située dans la capitale congolaise, 56 nouvelles infections ont été détectées ; ce qui porte à 99, le nombre total de détenus infectés dans cette prison militaire située au nord de Kinshasa, après les 43 cas découverts récemment. Selon le ministre de santé, Eteni Longondo, le virus était entré dans la prison par une dame qui a ramené de la nourriture.

Avec cette hausse exponentielle, les autorités congolaises craignent désormais une propagation généralisée à travers toutes les prisons du pays. Cependant, ils rassurent de ce qu’aucun cas n’a été détecté à Makala, la plus grande maison carcérale du pays. « Les prisons surpeuplées et insalubres de la RDC présentent un grave risque de propagation de l’épidémie de Covid-19 », avait prévenu, le 17 avril dernier, l’organisation de défense des droits de l’homme, Human Right Watch (HRW).

