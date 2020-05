RDC: 41 cas coronavirus dans une prison militaire de Kinshasa

En RDC, le coronavirus a atteint la prison de Ndolo. Selon le ministre de la santé, 41 dont été testés détenus positifs dans la prison militaire de Ndolo.

La maladie à coronavirus progresse et gagne du terrain en RDC. Dans un point fait vendredi par le ministre de la Santé, au moins 41 détenus se sont révélés positifs à la pandémie de coronavirus. « A la (prison militaire) de Ndolo seule, nous avons eu 41 cas diagnostiqués. Nous continuons à tester les prisonniers de Ndolo. Nous nous attendons à ce que ce nombre soit encore (plus) élevé« , a expliqué le ministre de la Santé, Eteni Longondo.

Selon le patron de la Santé, le virus serait entré en prison par une dame qui est venue déposer de la nourriture. Les cas positifs vont être isolés sous une tente dans la cour de la prison, qui va être désinfectée dans les prochains jours, a-t-il ajouté, assurant qu’il n’y a pas de cas dans l’autre grand centre pénitentiaire de la capitale, la prison centrale de Makala.

Selon Human right watch, les prisons surpeuplées et insalubres présentent un grave risque de propagation de l’épidémie de Covid-19. A la date de samedi 2 mai, le pays décompte 572 cas confirmés, dont 31 décès et 73 guérisons. La plupart des cas se trouve à Kinshasa (552).