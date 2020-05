RAC1 : Cinq joueurs de Liga testés positifs au coronavirus

L’information reste à confirmer ; mais, selon la radio catalane, RAC1, les dirigeants de la Liga ont découvert cinq cas confirmés au coronavirus, lors des tests réalisés dans chaque équipe.

C’est une nouvelle qui (si elle est confirmée) sèmera le doute en Espagne, alors que les dirigeants s’activent pour la reprise du championnat de foot. Et pour cause, cinq personnes auraient été testés positives à la Covid-19, lors des tests réalisés dans chaque équipe de la Liga. Selon la radio catalane, RAC1, qui a donné l’information, trois d’entre eux appartiennent à des clubs de Liga, et les deux autres de Segunda (deuxième division). Chaque cas appartiendrait à une équipe différente, précise le média.

Si cette information venait à être avérée, les infectés de COVID-19 devront rester à l’écart durant 14 jours, suivant le protocole, avant de retrouver l’équipe, si le prochain test est négatif. Le Real Madrid et le Barça sont, cependant, exclus du lot, car leurs joueurs et l’ensemble de leurs staff technique ont tous été déclarés négatifs.