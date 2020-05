« Qui a présidé la séance plénière qui a voté les 10%? », l’He Gounou à Me Houngbédji

Face à la polémique sur les 10% insérés dans le code électoral et qui s’est montré défavorable au Parti du renouveau démocratique (PRD), l’honorable Abdoulaye Gounou défend la huitième législature et implique la responsabilité du président Adrien Houngbédji.

Le député du Bloc Républicain, Abdoulaye Gounou regrette que des partis, comme le PRD du président Adrien Houngbédji ou l’UDBN de l’honorable Claudine Prudencio, ne soient pas éligibles au partage des suffrages des dernières communales, du fait du principe des 10%, exigé par le code électoral.

Mais il n’accepte pas que le Parti du renouveau démocratique se victimise et rend responsable la huitième législature de ce filtre. En effet, invité dans l’émission « Zone Franche » du dimanche 24 mai 2020, l’honorable Abdoulaye Gounou estime que le parti arc-en-ciel, loin d’être une victime, mérite bien ce qui lui est arrivé lors des élections communales et municipales du 17 mai dernier

Le PRD a voté à 100% le principe des 10%

Pour l’honorable Abdoulaye Gounou, l’échec du PRD est dû au fait que cette formation politique n’a pas une assise nationale et est simplement basé à Porto-Novo et à Akpakpa, dans le littoral. Le parti n’a jamais travaillé à étendre ses tentacules dans les autres départements, a-t-il fait savoir. Selon lui, les explications des responsables du PRD pour justifier leur échec et rendre responsable la huitième législature du principe des 10%, ne sont pas fondées » Qui a présidé la séance plénière qui a voté le code électoral et les 10%. Cela a commencé où, les 10%? », s’est interrogé le député du Bloc Républicain.

Et comme pour répondre à sa propre question, il indexe la septième législature. A l’en croire, le principe des 10% est parti depuis la septième législature avec le président Me Adrien Houngbédji. « C’est depuis la septième législature, et le PRD a voté avec nous. Ils ont voté à 100%. Ce n’était pas pour les législatives, c’était dans les dispositions générales« , martèle-t-il. Même s’il reconnait que c’est lors du toilettage en 2019 que le principe des 10% fut introduit au niveau des communales, il soutient que la huitième législature ne doit pas faire l’objet de fixation en ce sens.