« Quatre C1 en cinq ans, c’est historique, mais on veut plus »

Avec quatre Ligues des champions à sa corde, Marcelo a toujours soif de titres. Le latéral droit du Real Madrid espère gagner sa cinquième C1 sous la tunique des Merengués.

Dans le cadre de la deuxième journée de la Semaine Blanche de l’Ecole Universitaire Real Madrid Université Européenne, Marcelo a été invité à partager ses expériences dans le monde du foot. Recruté par le Real Madrid en 2006, l’international brésilien a tout gagné avec les Madrilènes, dont quatre Ligues des champions et quatre Liga. Pour le latéral droit, la clé de ses exploits est le travail. « Avec du travail et des victoires (…) Pour être champion, tu dois être proche d’obtenir un titre, savoir ce que cela suppose et les émotions que l’on ressent. Lorsque tu y arrives, t’as encore plus envie de gagner. C’est important d’avoir l’esprit d’équipe, d’être humble, de faire les efforts et de respecter les autres », a-t-il confié.

Le Merengue a également évoqué ses débuts au sein du club madrilène. « Arriver au Real Madrid a été quelque chose de très beau, un rêve devenu réalité. J’ai vécu beaucoup de nuits magiques et de merveilleux moments; mais, si je dois en choisir un, je dirais ma présentation. Cela a été comme un film dans ma tête. (…) Je savais que j’allais devoir me battre et attendre ma chance. Je n’ai jamais baissé les bras. J’ai travaillé et appris de tous à chaque entraînement et chaque match », a-t-il ajouté.

Sur les quatre Ligue des Champions remportées en cinq ans, il a déclaré : « Ce qui me rend heureux, c’est de vouloir gagner plus jusqu’à ce que je n’en puisse plus ; et c’est ce que m’a appris le Real Madrid. Obtenir trois Ligue des Champions consécutives et quatre en cinq ans est quelque chose qui restera dans l’histoire. Même si nous ne nous en contentons pas et nous voulons aspirer à gagner plus de titre. Les titres marquent l’histoire et notre carrière ».