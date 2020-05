Psquare: Peter soutient Cynthia Morgan et livre ses frères Paul et Jude Okoye

Dans une récente vidéo en direct sur Instagram , Cynthia Morgan a expliqué comment Jude Okoye a tué sa carrière . Alors que beaucoup dénonçaient une pure allégation, Peter Okoye du groupe défunt , P-Square semble confirmer les accusations de Cynthia .

Dans une vidéo live sur instagram, Cynthia Morgan a dévoilé avoir perdu son label pour avoir associé sa carrière musicale au frère aîné de Peter et PDG de Northside Records, Jude Okeye. Elle a ajouté q’elle avait perdu son nom de scène, son compte Instagram, sa redevance et son compte VEVO en raison du contrat qu’elle avait signé avec Jude Okoye et lutte depuis contre la dépression.

Sa révélation a ému les internautes et beaucoup ont lancé une campagne pour la ramener sous les projecteurs. Contre toute attente, Peter Okoye, qui lui-même est impliqué dans une querelle amère avec son frère, Jude Okoye, a affiché son soutien à Morgan. Peter Okoye a révélé qu’il avait également décidé de rompre la relation qu’il avait avec son frère aîné et son frère jumeau Paul Okoye il y a 3 ans, pour être libre.« Ma chère C Morgan, la décision que j’ai prise il y a 3 ans ne concernait jamais l’entreprise, l’argent ou le pouvoir! C’était pour ma LIBERTÉ », a t-il expliqué.

D’après Peter, Cynthia Morgan avait rejeté le contrat qu’il lui avait donné car «ils» (Paul et Jude) le faisaient passer pour un «œuf pourri». «Triste, vous avez rejeté le contrat que je vous ai donné. Tout simplement parce qu’ils vous ont fait me voir comme le mauvais œuf. Je vous prie de comprendre que Dieu a un but pour tout. N’abandonnez jamais« , a tweeté Peter.