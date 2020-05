PSG: Nasser Al-Khelaifi, dithyrambique envers Cristiano Ronaldo

Dans un entretien accordé à France Football, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, a fait part de son admiration pour le « King » portugais, Cristiano Ronaldo.

Alors que son nom a été souvent cité du côté du Parc des Princes à l’approche des précédents mercato, les mots flatteurs du président du Club de la Capitale pourraient relancer le dossier CR7 en France.

L’homme d’affaire qatari a surtout loué sa passion pour le métier et aussi sa longévité au plus haut niveau. « Année après année, il fait preuve d’une détermination unique, d’une force de caractère hors norme, a confié le dirigeant qatari. Il reste animé par cette envie de s’améliorer chaque jour et il repousse toujours ses limites. J’admire cette volonté implacable, il est un grand exemple pour tous les sportifs en devenir.«