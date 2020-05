PSG : Mbappé ouvre son cœur à la presse anglaise

A cœur ouvert sur le tabloid britannique, Daily Mirror, Kylian Mbappé a évoqué plusieurs sujets, relatifs à sa jeune carrière de footballeur. La star du PSG a parlé de la fin prématurée de la saison de Ligue 1, le ballon d’or et ses idoles de jeunesse.

Real Madrid, Arsenal, Liverpool… Les cadors européens ne semblent plus indifférents aux talents du jeune international français, Kylian Mbappé. Cadre indéboulonnable du PSG et grand artisan de la domination du club parisien sur la Ligue 1, le Champion du monde est régulièrement cité comme l’une des principales têtes d’affiche du prochain Mercato estival.

Meilleur buteur de la saison de Ligue 1 arrêtée prématurément pour cause de coronavirus, l’attaquant parisien a accordé une longue interview, cette semaine, au quotidien anglais, Daily Mirror. Le natif de Bondy a évoqué plusieurs sujets, dont ses ambitions avec les champions de France. « Mes ambitions, c’est de continuer de gagner avec l’équipe nationale, on a l’Euro la saison prochaine et on veut gagner. J’ai aussi, comme grande ambition, de gagner une Coupe d’Europe; et, faire partie de l’équipe qui remporterait la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG, serait très spécial », a-t-il confié.

L’ancien ailier de Monaco a également donné son avis sur le Ballon d’or qu’il n’a pas encore remporté. Arrivé 4è, il y a deux ans, le joueur a accroché la 7è place lors de la dernière édition de la prestigieuse distinction individuelle. « Ce serait bien de le gagner, mais ce n’est pas quelque chose qui m’empêche de dormir la nuit. Je ne pense pas devoir le gagner la saison prochaine ou celle d’après, il n’y a pas d’objectif de temps. Le PSG et l’équipe nationale sont ma priorité; ensuite, si mes performances m’apportent des récompenses individuelles, c’est un bonus », a-t-il lancé.

Enfin, le Français a désigné ses idoles de jeunesses. Celles-là même qui ont bercé son enfance. « D’abord, c’était Zidane, pour tout ce qu’il a fait en équipe nationale. Ensuite, c’était Cristiano Ronaldo. Il a tellement gagné et il continue d’être un gagnant même après avoir eu tant de succès. Les deux ont marqué l’histoire du foot de leur empreinte, et je veux laisser mon chapitre à moi dans les livres d’histoire », a-t-il conclu.