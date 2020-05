PSG : Ce qu’attend Neymar pour rejoindre le club de la Capitale

Aux prémices du confinement de 15 jours, annoncé par le chef de l’Etat, Macron, le lundi 16 mars 2020, l’attaquant brésilien a préféré retrouver le calme et la sécurité dans son pays natal, le Brésil. Alors que le PSG (après l’arrêt définitif de la Ligue 1) est attendu en Ligue des champions d’ici août pour les quarts de finale, le média brésilien Globoesporte pense connaître ce qu’attend le « 10 » parisien pour son comeback à la capitale.

A en croire le média, « Neymar se prépare à recevoir un appel retour du Paris Saint-Germain« . La star brésilienne est arrivée au Brésil (Mangaratiba) dans la seconde moitié de mars. Ney » a toujours été clair : il est venu travailler. », a confié notre source.

Le crack brésilien s’est entraîné depuis avec son entraîneur personnel, Ricardo Rosa, et a même déjà fait savoir, via une vidéo sur les réseaux sociaux, qu’il était prêt à revenir à la compétition, dès que possible. Et pour ce faire, il lui faudra un retour planifié, le joueur en est conscient.

En raison de la pandémie du Coronavirus, Neymar doit, à l’instar de Cristiano Ronaldo, dès son retour en Italie, passer quatorze jours en isolement (en France), avant de pouvoir s’entraîner avec le groupe du PSG. Pour une meilleure préparation de la Coupe aux Grandes Oreilles, le Brésilien doit rentrer à Paris, en juin, annonce Globoesporte.

Pendant combien de jours, le groupe parisien doit donc s’entraîner pour atteindre son objectif historique en LDC ?