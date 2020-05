Prochaine élection du maire de Dassa : les FCBE, faiseurs de roi

Sur les 25 conseillers que compte la mairie de Dassa, les Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) s’en sortent avec un seul, tandis que le Bloc républicain et l’Union progressiste se partagent équitablement les 24 sièges restants.

Véritable dilemme en vue pour les deux partis politiques proches du pouvoir, quant au contrôle de la municipalité de Dassa-Zoumè. Si, dans d’autres localités du pays, l’élection du maire sera sans anicroches, celle de Dassa fera appel à des tractations et stratagèmes. La raison, l’Union progressiste (Up) totalise 12 sièges et le Bloc républicain (Br), 12 également. Le seul siège restant est attribué aux Forces cauris pour un Bénin (FCBE). Rien n’est donc gagné, après l’étape du 17 mai dernier, franchi avec brio. Le plus dur commence pour les deux partis politiques en tête. Exceptionnellement dans les Collines, précisément à Dassa, le parti présidé par Paul Hounkpè sera faiseur de roi. Seule la formation politique, qui aura le soutien des FCBE, va contrôler la municipalité. Toute chose qui actuellement fait courir les ténors des deux partis siamois. Les appels de pied ont commencé en vue de négocier le vote du conseiller FCBE. Qui de l’Up et du Br aura un écho favorable auprès des FCBE ? La question reste suspendue en attendant le jour-j.

Pour l’instant, 34 communes sur 77 sont dans l’escarcelle de l’Union progressiste, 18 pour le Bloc républicain et 07 pour les Forces Cauris pour un Bénin émergent. Il reste 18 communes à majorité relative, dont Dassa.