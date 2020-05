Probable regain du Coronavirus en Corée du sud, bars et discothèques fermés

La capitale de la Corée du Sud a ordonné la fermeture de tous les clubs et bars après qu’une explosion de nouveaux cas a fait craindre une deuxième vague de coronavirus, et le président Moon Jae-in a exhorté le public à rester vigilant.

La nation sud-coréenne a été présentée comme un modèle mondial dans la lutte contre le coronavirus, mais l’ordre du maire de Séoul samedi a suivi un nouveau regain d’infections à Itaewon, l’un des quartiers les plus animés de la vie nocturne de la ville.

Jusqu’à présent, plus de 50 cas ont été liés à un homme de 29 ans qui s’est révélé positif après avoir passé du temps dans cinq clubs et bars à Itaewon le week-end dernier. « La négligence peut conduire à une explosion des infections », a déclaré le maire de Séoul, Park Won-soon, ajoutant que l’ordre restera en vigueur indéfiniment.

Park Won-soon a ordonné la fermeture de plus de 2100 discothèques et bars à hôtesses et a exhorté les autres à appliquer des mesures antivirus, notamment la mise à distance, les contrôles de température, la tenue de listes de clients et l’obligation pour les employés de porter des masques.

La province de Gyeonggi, qui entoure Séoul avec une population d’environ 12 millions d’habitants, a également ordonné à plus de 5 700 installations de divertissement de suspendre ses opérations pendant deux semaines à partir de dimanche. Avec environ 7 200 personnes estimées avoir visité les cinq établissements, les autorités sanitaires ont mis en garde contre une nouvelle flambée des infections et ont demandé à ceux qui se sont rendus dans l’un des sites de se faire tester.