Prix Marc-Vivien Foé: liste des 11 nominés pour succéder à Nicolas Pépé

Islam Slimani (Algérie/AS Monaco)

On connaissait l’Algérien pour ses buts précieux et ses efforts incessants, au Portugal, en Angleterre et en Turquie. Avec l’ASM, on a découvert sa finesse technique et son sens de la passe décisive (8 pour 9 réalisations). Le champion d’Afrique a formé un beau duo avec Wissam Ben Yedder . Mais, malgré des performances de grande classe, le joueur de 31 ans n’a pas toujours eu la confiance du nouvel entraîneur monégasque, Robert Moreno;