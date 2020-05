Prince William: sa mise en garde qui attise la colère du prince Harry

Avant son mariage avec Meghan Markle, le prince Harry s’entendait bien avec son frère, William. Mais les deux frères sont en conflit depuis que William a tenté de s’opposer au mariage de Harry avec l’ex-actrice.

Meghan Markle n’est pas la femme que William voulait pour son frère, Harry. Pour le lui faire comprendre, il a eu une discussion qui a bouleversé, depuis lors, sa relation avec le papa d’Archie. « Au début de cette relation, avant l’annonce des fiançailles, William a parlé à Harry pour être certain qu’il savait dans quoi il s’engageait. Il lui a exprimé son inquiétude de voir les choses aller aussi vite », avait raconté quelques mois après le mariage du petit-fils de la reine Elizabeth II et de Meghan Markle, la biographe royale, Katie Nicholl. Plutôt que de faire réfléchir Harry, cette mise en garde n’a fait qu’attiser sa colère contre son frère avec qui il est en conflit depuis des mois.

Et pourtant, avant sa rencontre avec Meghan Markle, l’avis de Kate Middleton et du prince William a toujours été très important pour le papa d’Archie et il espérait plus que tout obtenir leur aide. « On m’a dit que la première fois qu’Harry a emmené Meghan au palais avec lui, il voulait désespérément l’approbation de Kate. Il voulait vraiment que Kate et Meghan deviennent amies. Je crois qu’il n’a jamais imaginé que peut-être il n’aurait pas le soutien inconditionnel de son frère », a rapporté Katie Nicholl. Elle ajoute: « Je crois qu’Harry a eu l’impression de ne pas être soutenu par la personne qui aurait vraiment dû être dans son camp. »

Même si les deux fils de Lady Diana se disent réconciliés aujourd’hui, la fêlure est encore bien présente; en témoignent les photos du dernier engagement officiel de Meghan et Harry auprès de Kate et William.