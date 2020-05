Premier League : un joueur de Chelsea en garde à vue

Le milieu de terrain de Chelsea, Callum Hudson-Odoi, a été arrêté et placé en garde à vue, pour violence conjugale, ont rapporté ce lundi les médias britanniques.

Décidément, Callum Hudson-Odoi traverse une mauvaise passe. Récemment guéri du coronavirus, le jeune milieu de terrain risque de passer quelques mois en prison. Arrêté ce weekend pour une dispute avec sa femme, le jeune espoir anglais a été placé en garde à vue. Le joueur de Chelsea aurait été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche, selon les informations du ‘Daily Mail’.

Selon Besoccer, Callum Hudson-Odoi avait rencontré une jeune femme sur internet et l’avait invitée à venir chez lui. Une dispute aurait alors éclaté et la jeune femme aurait appelé la police et une ambulance. Chelsea ne s’est pas encore prononcé sur le sujet, mais le joueur risque gros dans cette affaire, surtout à quelques semaines d’une possible reprise de la Premier League.