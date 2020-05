Premier League : la date de la reprise du championnat enfin connue

Après la Bundesliga (qui a déjà entamé sa fin de saison), la Liga et la Série A, c’est au tour de la Premier League d’annoncer son grand retour sur les aires de jeu. Les instances anglaises ont décidé, ce jeudi, que le championnat reprendra le 17 juin prochain à huis clos.

Après moult tractions, les dirigeants du foot anglais se sont enfin convenus sur la date de la reprise du championnat, à l’arrêt depuis des mois. En conclave, ce jeudi, les clubs et les différentes instances ont fixé, pour le 17 juin, la date de la reprise de la Premier League. Ainsi, dans deux semaines environ, le cuir rond roulera à nouveau sur les pelouses anglaises. Deux chocs sont même prévus ce jour-là : Arsenal vs Manchester City et Sheffield United vs Aston Villa. Les autres rencontres vont ensuite suivre avec probablement un match le vendredi 19 juin, avant le reste des matches le week-end.

Mercredi, les clubs avaient autorisé, à l’unanimité, la reprise des entraînements collectifs, suspendus depuis le 19 mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus, qui a aussi touché certains joueurs de la Premier League. Pour terminer cette saison spéciale sans mettre en danger le calendrier de la prochaine saison, les instances anglaises entendent boucler toutes les rencontres lors du premier week-end du mois d’août, à savoir le samedi 1er et dimanche 2 août. Bien entendu, toutes les rencontres restantes se joueront à huis clos et avec des règles sanitaires très strictes. Mais la saison va bel et bien se terminer en Angleterre.

Une bonne nouvelle pour Liverpool de Sadio Mané, qui n’attend que la reprise, pour enfin décrocher le titre de champion; un trophée qu’il attend depuis plus de 30 ans. Pour rappel, les Reds sont leaders du championnat avec 82 points, loin devant Manchester City (57 points) et Leicester (53 points).