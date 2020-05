Premier League : 6 joueurs testés positifs aux coronavirus

Alors que les dirigeants du foot anglais s’activent pour la reprise du championnat, la Premier League vient d’annoncer six cas positifs de coronavirus enregistrés parmi les joueurs.

C’est une nouvelle qui risque de faire échouer toutes les tentatives élaborées jusqu’ici pour la reprise du championnat anglais, à l’arrêt depuis plusieurs mois, en raison de l’épidémie du coronavirus. La Premier League vient, en effet, d’annoncer que six joueurs de l’élite ont été testés positifs à la covid-19.

Dimanche et lundi dernier, la Premier League avait soumis aux tests de dépistage, tous les joueurs et personnel du championnat. 748 tests ont été administrés et sur lesquels 6 se sont révélés positifs. Les concernés ont reçu l’ordre de s’isoler pendant une semaine. « La Premier League peut confirmer aujourd’hui, dimanche 17 mai et lundi 18 mai, que 748 joueurs et membres du personnel du club ont été testés pour la COVID-19″, peut-on lire dans le communiqué publié par la fédération anglaise sur son site officiel.

« Parmi ceux-ci, six cas ont été testés positifs dans trois clubs. Les joueurs ou les membres du personnel des clubs qui se sont révélés positifs vont désormais s’isoler pendant sept jours. La Premier League fournit ces informations à des fins d’intégrité et de surveillance de la concurrence. Aucun détail spécifique sur les clubs ou les individus ne sera fourni par la Premier League en raison d’exigences légales et opérationnelles« , précise la note.