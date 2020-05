Pour Donald Trump, ceux qui manifestent avec les armes sont « de très bonnes personnes »

Vendredi matin, dans un tweet, le président Donald Trump a qualifié les manifestants du Michigan qui portaient des armes dans la foule, de « très bonnes personnes » et a suggéré au gouverneur de conclure un accord avec eux.

Jeudi, des centaines de manifestants, dont beaucoup portaient des armes à feu, sont descendus sur le Capitole du Michigan pour s’opposer à la prolongation du confinement de deux semaines par le gouvernement Gretchen Whitmer, jusqu’au 15 mai. « Le gouverneur du Michigan devrait donner un peu et éteindre le feu », a écrit Trump. « Ce sont de très bonnes personnes, mais ils sont en colère. Ils veulent retrouver leur vie, en toute sécurité! Voyez-les, parlez-leur, faites un marché. »

Le type d’accord auquel Trump faisait référence n’est pas clair. Alors que Whitmer a prolongé l’ordonnance, disant aux citoyens de rester à la maison et de garder les entreprises non essentielles fermées, elle a également assoupli certaines des restrictions de l’ordonnance initiale. Les résidents du Michigan sont toujours tenus de suivre les lignes directrices en matière de distanciation sociale, mais sont désormais autorisés à voyager entre leur résidence principale et leur résidence secondaire, à faire du bateau et à jouer au golf.