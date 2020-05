« Pogba a tout pour être le meilleur du monde »

Le défenseur central de Manchester United, Luke Shaw, estime que le milieu de terrain, Paul Pogba, est capable de produire un meilleur rendement chez les Red Devils et devenir même l’un des meilleurs à son poste. Le Français n’a disputé que 8 matchs cette saison, miné par des blessures à répétition.

De retour à Manchester United en 2016, après un passage réussi à la Juventus, Paul Pogba peine à rééditer ses exploits chez les Red Devils. Bourré de talent, l’international français a du mal à mettre en valeur cette capacité. Limité par ses soucis physiques, le Champion du monde ne fait que disputer des bouts de matchs depuis plusieurs années, passant la plupart de son temps à l’infirmerie. Des contre-performances qui commencent par faire grands bruits du côté d’Old Trafford où le joueur est souvent critiqué pour son manque d’engagement.

Mais pour son coéquipier, Luke Shaw, l’ancien Bianconero a « tout pour être le meilleur milieu de terrain du monde ». Le défenseur des Red Devils estime que le potentiel du joueur peut encore être atteint, Pogba prouvant sur le terrain d’entraînement qu’il est capable d’être un homme-clé pour Ole Gunnar Solskjaer et l’un des meilleurs de la planète à son poste. Dans un entretien accordé à MUTV, il a été demandé à Luke Shaw de choisir les coéquipiers qu’il craint le plus à l’entraînement : « Je ne dirais pas que « peur » est le bon mot parce que j’aime jouer contre Rashy (Marcus Rashford) et Anthony Martial parce que ce sont des joueurs de haute qualité et que j’aime ce défi de leur faire face« .

« Chaque fois que je fais face à Anthony, j’aime faire une petite blague avec lui, lui parler beaucoup et lui dire: « Je viens pour toi ». En fait, probablement, le joueur à qui il est le plus difficile de prendre le ballon est Paul. Il est si grand, fort, il a des pieds rapides. Pour être juste, il a tout pour être le meilleur milieu de terrain du monde. Vous pouvez demander à n’importe quel joueur de l’équipe à ce sujet. Je devrais également choisir Paul comme le plus difficile à faire face à l’entraînement, car il est si difficile de lui enlever le ballon – il sait comment le protéger et il a également la meilleure qualité pour tirer au but et délivrer des passes », a ajouté l’Anglais.

Annoncé sur le départ, Paul Pogba est cité du côté du Real Madrid, mais aussi chez son ancien club de Juventus. Selon le quotidien italien, Gazzetta dello Sport, la Juve envisage d’inclure trois joueurs dans le deal, à savoir Adrien Rabiot, Federico Bernadeschi et Douglas Costa pour s’attacher les services du Français.