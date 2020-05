Pochettino: «Mourinho a pris ma place, incroyable, non ?»

Dans une interview pour le quotidien britannique The Guardian, Mauricio Pochettino est revenu sur son éviction de Tottenham et son remplacement par José Mourinho. L’Argentin confie ne pas en vouloir à son successeur sur le banc des Spurs et qu’il se voyait lui même prendre la place du technicien portugais, du temps où ce dernier officiait sur le banc du Real Madrid.

Après cinq ans de bon et loyaux services dont une finale de Ligue des champions perdue en 2019, Mauricio Pochettino a été remercié par Tottenham en novembre dernier. Le technicien argentin a été viré pour son début de saison jugé très moyen et remplacé par José Mourinho. Un choix assez surprenant pour l’ancien coach de l’Espanyol mais qui n’en veut pas à son successeur.

Dans une interview accordée samedi à The Guardian, Pochettino a confié que quelques années plutôt, il se voyait lui aussi succéder à son grand ami à la tête du Real Madrid. Entraîneur de l’Espanyol Barcelone entre 2009 et 2012, l’ancien défenseur central était adulé pour les bons résultats de son club et était régulièrement cité du côté de Madrid pour remplacer le « Special One » alors en difficulté sur le banc du Real. « J’ai toujours pensé que je le remplacerais. Il était au Real et je disais : ‘Peut-être qu’un jour je prendrai ta place au Real’, mais la vie réserve quelques surprises. Il a pris ma place à Tottenham. Incroyable, non ? », se remémore l’Argentin non sans humour.

Profitant de son repos sabbatique qui dure depuis bientôt six mois, Pochettino pense revenir très bientôt aux affaires. Un nouveau challenge mais toujours en Angleterre. « Nous attendons avec impatience la prochaine opportunité. Nous sommes prêts, nous avons refait le plein d’énergie ( ) En ce moment, mon idée est de vivre ici, rester à Londres. Ce sera difficile de changer de pays mais pas impossible« , fait-il ainsi savoir.