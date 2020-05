Plusieurs terroristes tués par les forces ivoiriennes et burkinabé

Les forces armées de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso ont démantelé un camp de militants islamistes, lors d’une opération conjointe entre les deux voisins. Cette opération, selon les médias, fait partie des efforts régionaux visant à freiner la propagation des attaques djihadistes.

Au moins, huit terroristes présumés ont été tués lorsque leur base située à Alidougou, dans le sud du Burkina, a été prise d’assaut par la force conjointe ivoiro-burkinabé. Selon l’État-Major de l’armée ivoirienne dans ce communiqué, des armes automatiques, des munitions, des motos et des téléphones portables ont été saisis après l’assaut, et plusieurs dizaines d’autres militants islamistes présumés ont été capturés. Les attaques dans le sud-ouest du Burkina Faso ont doublé au cours des quatre premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2019, selon Heni Nsaibia, chercheur principal au Armed Conflict Location & Event Data Project.

Des militants liés au Groupe d’al-Qaïda pour le soutien à l’islam et aux musulmans, connu sous son sigle français JNIM, opèrent dans la région. Le parc national de la Comoe, dans le nord de la Côte d’Ivoire, a probablement été utilisé comme voie d’évasion par les militants, selon les analystes. Bien que les attaques djihadistes en Côte d’Ivoire, la puissance économique de l’Afrique de l’ouest francophone, aient été rares, c’est parmi plusieurs nations côtières qui sont de plus en plus menacées par des militants basés dans le Sahel au nord.