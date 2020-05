Phillipines: naissance d’un porcelet à deux têtes et trois yeux (vidéo)

Les habitants d’un village de la province de Iloilo, aux Philippines, ont été stupéfaits quand ils ont aperçu un porcelet à deux têtes et trois yeux. Le mutant n’a cependant vécu que quatre jours.

Drôle de découverte pour ces résidents de la province de Iloilo, aux Philippines. Les villageois de cette localité ont été stupéfaits devant la naissance d’un porcelet tout particulier. L’animal avait deux têtes et trois yeux, relate le site Newsflare.

Nommé Co-Pig pour être venu au monde le 17 mai, pendant le confinement, le petit porc a immédiatement attiré l’attention, non seulement des voisins, mais aussi des internautes. Le porcelet semblait faible à cause de ses malformations. Quatre jours après sa naissance, le 21 mai, il est décédé, bien que la famille ait fait tout son possible pour le maintenir en bonne santé.

La polycéphalie est une malformation rare. Les animaux qui ont cette particularité ne vivent généralement pas longtemps. Le terme est dérivé du mot grec «poly» qui signifie «beaucoup» et «képhali», «tête». Cette particularité congénitale peut aussi être causée par des facteurs environnementaux, tels que la pollution, des problèmes de nutrition fœtale et des mutations.