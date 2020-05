Philippe Etchebest: ses tendres confidences sur sa femme Dominique

Philippe Etchebest a fait une tendre déclaration à sa femme Dominique, après 25 ans de vie conjugale.

Philippe Etchebest, ne sait pas que hurler sur les candidats des émissions culinaires diffusées sur M6. Il est aussi un grand romantique. C’est le moins qu’on puisse lire à la lecture de déclaration d’amour pour sa femme Dominique. « J’ai toujours ces objectifs : me faire entendre et que ce soit efficace, explique-t-il au journal Le Parisien.. J’ai parlé quatre minutes à Macron. Il m’a répondu : Au moins c’est clair. », a t-il indiqué. A l’en croire, c’est à sa femme qu’il doit sa modération, c’est elle qui a fait de lui une star de la télévision: « ma femme me modère ». Il précise avec fierté: « on ne fait qu’un et ça fait 25 ans que ça dure ».

A en croire les confidences de Philippe Etchebest citées par pure people, loin des feux et des poêles qui crépitent, Dominique est son pilier, son bras droit. « Elle s’occupe du travail obscur, est impliquée dans tous mes projets. Si j’en suis-là, c’est aussi grâce à elle », a t-il confié. Philippe Etchebest et Dominique sont parents d’un garçon, Louis Oscar, qu’ils ont adopté ensemble il y a quinze ans au Mexique.