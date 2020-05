Paris FC: Jérémy Ménez dévoile son plus beau souvenir de footballeur

Ménez s’est confié sur son but à Lyon et, le moins qu’on puisse dire, est qu’il s’agit de son plus beau souvenir en tant que footballeur.

Le parisien Jérémy Ménez a rejoint le PSG en été 2011. Actuel attaquant du Paris FC, il a marqué l’histoire des Rouge et Bleu en marquant le but décisif face à Lyon en 2013, permettant au club de la capitale d’être sacré champion de France. Le joueur est revenu sur ce but dans un Live Instagram. “Bien sûr que c’était un rêve de venir à Paris. On regarde les matches et résultats, c’est obligé. Quand un petit jeune grandit à Paris, c’est un rêve. Jamais tu ne peux imaginer un jour dans ta vie que tu puisses porter le maillot du PSG. On a essayé de faire les choses bien. Son but à Gerland face à l’OL en 2013 ? C’est un de mes plus beaux souvenirs de footballeur. Ça faisait super longtemps que le PSG n’était pas champion (19 ans, ndlr). On arrive et on réussit à être champion, c’est beau. C’était la grande fête à Paris.”, a-t-il indiqué.

Né le 7 mai 1987 à Longjumeau, Jérémy Ménez est un footballeur international français. Il évolue au poste d’attaquant au Paris FC. Jérémy Ménez a été sélectionné en équipe de France dans toutes les catégories d’âge possibles. Il remporte, notamment, le championnat d’Europe des moins de 17 ans en 2004